ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ; ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ହଲ୍‌ଚଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍‌ଗେ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଜୟରାମ ରମେଶ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶରେ ଏକ ଅଘୋଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି।

କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍‌ଗେ ଶନିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ (ସିଡିଏସ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପଚରାଯାଇପାରିବ ଯଦି ସଂସଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ତୁରନ୍ତ ଡକାଯିବ। ମୋଦୀ ସରକାର ଦେଶକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷର କୁହୁଡ଼ି ଏବେ ସଫା ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଖଡ୍‌ଗେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟମାନେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିଲେ। ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଇଲଟମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଡିଏସ୍‌ଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲୁ, ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲୁ, ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଜେଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା।

