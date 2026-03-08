ନ୍ୟୁୟର୍କ: ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ମେୟର ଜୋହରାନ ମାମଦାନୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି ପୁଲିସ ବିଭାଗ (ଏନ୍ୱାଇପିଡି) ମାମଦାନୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଗ୍ରେସି ମ୍ୟାନସନ୍ ବାହାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା।
ଫ୍ରିଡମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମହଲ ବାହାରେ ଗିରଫ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ପୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲା। ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପୁଡ଼ାରେ ଏକ ପାତ୍ର ଭିତରେ ନଟ୍, ବୋଲ୍ଟ, ସ୍କ୍ରୁ ଓ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଏହାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜେକ୍ ଲାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଇସଲାମବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏନ୍ୱାଇପିଡି କମିସନର ଜେସିକା ଏସ୍ ଟିସ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଟବଲଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜଡ୍ ବିସ୍ଫୋରକ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି।