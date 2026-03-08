ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି ତଥା ରାଜ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ, କନିଷ୍ଠ, ଉପକନିଷ୍ଠ ଓ କଟକଜିଲ୍ଲା ବିଜେତା ଫିଡେ ମାଷ୍ଟର୍ ହର୍ଷିତ ରଂଜନ ସାହୁ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ହଙ୍ଗେରୀରେ ଆୟୋଜିତ ବୁଦାପେଷ୍ଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍-୨୦୨୬ (ଗ୍ରୁପ–ଏ) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର୍ (ଆଇଏମ୍) ନର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିନେଇଛନ୍ତି। ୨୨୦୦ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଲୋ ରେଟିଂ ବର୍ଗର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ୯ ଗେମ୍ରୁ ୬ ପଏଣ୍ଟ୍ ସହ ୧୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସରରେ୨୪୯୯ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରେଟିଂ ସହ ୪୭.୨ ଫିଡେ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।
ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ ମିଲାନ ପାଚେର୍ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ଜୋକା ଗାଆଲଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ଡାନିଏଲ୍ ମୋସେସୋଭ୍ ଓ ଖୋଇ ଫାମଙ୍କ ସହ ଡ୍ର’ କରିବାରୁ ନର୍ମ ଅର୍ଜନରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ୱିଡେନରେ ଆୟୋଜିତ ରିଲଟନ୍ କପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫିଡେ ମାଷ୍ଟର୍ (ଏଫ୍ଏମ୍) ଉପାଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ହର୍ଷିତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରୋଚେଷ୍ଟା ସମନ୍ୱୟକାରୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ସ୍ବୟଂଶୁ ସତ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ଚେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏସ୍ଆର ଚେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତଥା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା
ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଚେସ୍ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରାକେଶ କୁମାର ଜେନା, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ବଜିତ୍ ରାୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଓ ଅସିତ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଓସିଏର ସମ୍ପାଦକ ଦେବବ୍ରତ ଭଟ୍ଟ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଭବେଶ ମହାନ୍ତି, ଏଆଇସିଏଫ୍ର ପୂର୍ବତନ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହର୍ଷିତଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତା ଡାକ୍ତର ଅମରେଶ ସାହୁ, ମାତା ସୁଚିସ୍ମିତା ସାହୁ, ଜେଜେ ଇଂ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜେଜେ ମା’ ବିଦୁଲତା ସାହୁ ଓ ଆଈ ରେଣୁକା ମଞ୍ଜରୀ ପରିଡ଼ଙ୍କ ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହର୍ଷିତଙ୍କ ପିତା ଡାକ୍ତର ଅମରେଶ ସାହୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।