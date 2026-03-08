ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ମହିଳାଙ୍କର ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଯୋଜନାରେ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବେ।
- Mar 08, 2026 07:12 IST
ଦୁବାଇରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇରାନ
ଦୁବାଇ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକୀୟ ମିଳିତ ଅପରେସନ ଏପିକ ଫ୍ୟୁରିର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଦୁବାଇରେ ଏକ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଭଳି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା। କାରଣ ନୂତନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।
- Mar 08, 2026 07:09 IST
ମୋଟେରାରେ ମହାଲଢ଼େଇ ଆଜି
ଅହମଦାବାଦ: ଦୁଇଟି ଦେଶକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ ୨୮ ଦିନ ଓ ୫୪ ମ୍ୟାଚ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଟକ୍କର ପାଇଁ ସମରସଜ୍ଜା ସରିଛି। ଫଟାଫଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମହାକୁମ୍ଭର ମହାମୁକାବିଲା ଲାଗି ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମଞ୍ଚ ‘ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍’ ବି ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ଭାରତ କିମ୍ବା ଏସିଆ ମହାଦେଶ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ବର ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ମହାଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଢେର ଉଲ୍ଲସିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତି ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ରବିବାରର ଏହି ଐତିହାସିକ ଟକ୍କର ଲାଗି ଦୁଇ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ୍ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଅହମଦାବାଦରେ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ବକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ନେଇ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
- Mar 08, 2026 07:07 IST
ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଗରମ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୯ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରେ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଗରମ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଗରମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୯ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ରାତିର ପାଗ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି। ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
- Mar 08, 2026 07:06 IST
ଆଜି ଜେଡିୟୁରେ ଯୋଗଦେବେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ
ପାଟନା: ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଜେଡିୟୁ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଝା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେଡିୟୁ ପରିବାରରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଟନାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଜେଡିୟୁ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଝା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭା ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ, ଆମେ ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ରବିବାର (ଆଜି) ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ।
- Mar 08, 2026 07:02 IST
ଆକ୍ରମଣରେ ଜଳିଗଲା ତେହେରାନର ଇନ୍ଧନ ଡିପୋ
ତେହେରାନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜି ଇରାନକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦିଆଯିବ। କୁୱେତରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଛଅ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଡେଲାୱେରର ଡୋଭର ଏୟାର ବେସ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କାତାର, ବାହାରିନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଇରାନରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନକୁ ଅଟକାଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନରେ ୧୨୩୦, ଲେବାନନରେ ୨୯୦ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଡଜନ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ଇରାନର ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ କାରାଜ ପଶ୍ଚିମ ସମେତ ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଇନ୍ଧନ ଡିପୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏକ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି।