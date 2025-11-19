ୱାଶିଂଟନ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ::ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ, ଆମେରିକା ମୋଟ ୨୦୦ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇ, ପଞ୍ଜାବର ଦୁଇ ପଳାତକ ଏବଂ ୧୯୭ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କ ଭାଇ ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାବା ସିଦ୍ଦିକି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି।
ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ଦେଶର ଅନେକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ନୂତନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନେତା ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପଚରାଉଚରା କରିବେ
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣା ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ପୁଲିସ ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୀଶାନ ସିଦ୍ଦିକି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଭାବରେ ଆମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି, ଆମେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛୁ।
ଅନମୋଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ
ଅନମୋଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମେତ ଅନେକ ଅପରେସନ ଚଳାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏନସିପି ନେତା ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅନମୋଲଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଏନଆଇଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ, ପଳାତକ ଅନମୋଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୨୨ ରେ ଅନମୋଲ ଭାରତରୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।