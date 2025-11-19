ୱାଶିଂଟନ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଆଇନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ଅନମୋଲ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନେପାଳ ଦେଇ ଆମେରିକା ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଏବଂ ଏନସିପି ନେତା ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେରିକୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରହିବା ପରେ, ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କୁ ଲୁଇସିଆନାରୁ ଭାରତ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବଡ଼ ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ଖୁଲାସା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଭାରତରୁ ପଳାୟନର କାହାଣୀ,ନକଲି ପାସପୋର୍ଟର ଖେଳ
ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଜାବ,ହରିୟାଣା,ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ହତ୍ୟା,ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ,ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ୨୯ ମେ’ ୨୦୨୨ରେ ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ,ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅନମୋଲ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କଷ୍ଟକର।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନମୋଲ ତୁରନ୍ତ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ହାସଲ କଲେ। ଏହି ପାସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାମ "ଭାନୁ ପ୍ରତାପ" ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ରୁଷିଆ ପାସପୋର୍ଟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇ ପ୍ରଥମେ ନେପାଳ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମେରିକା ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ANKLET ମନିଟରର ବ୍ୟବହାର
ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ କାଲିଫର୍ନିଆରେ ଆମେରିକା ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଗିରଫ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ANKLET ମନିଟର (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରାକର)ର ନଜରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଜଣେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧାଯାଇଥାଏ। ଏହା GPS ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନିରନ୍ତର ଟ୍ରାକ୍ କରିଥାଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହାକୁ ହଟାଇବାକୁ କିମ୍ବା କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ପଠାଇଥାଏ।
ଏହି ଟ୍ରାକର ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ନଜର ରଖିବା ସମୟରେ, ଅନମୋଲଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇ ହଠାତ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବା ଏବଂ ଅପରାଧର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ରାଡାରରେ ଆଣିଲା।
ବାବା ସିଦ୍ଦିକି ହତ୍ୟା ମାମଲା (ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪): ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଦୁଇଜଣ ଗୁଳିଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ, ସେମାନେ ଅନମୋଲ ବିଷ୍ନୋଇଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ।
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ (ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪): ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନମୋଲଙ୍କୁ ଜଣେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଛି।
ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରଠାରୁ ପଳାତକ ଥିବା ଅନମୋଲ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ,ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ କାନାଡାରେ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ।
ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଅନମୋଲ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଲୁଇସିଆନାରୁ ଭାରତକୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୁଧବାର ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଏକ ବହୁ-ଏଜେନ୍ସି ଅପରେସନର ଫଳାଫଳ। ଯେହେତୁ ଅନମୋଲ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ, କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି NIA କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହେପାଜତକୁ ନେବେ।
ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲମାନ ଖାନ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାବା ସିଦ୍ଦିକି ହତ୍ୟା ମାମଲା ସମେତ ସେମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ଅନମୋଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।