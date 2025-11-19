ବେରୁଟ: ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ୍ର ଏକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ-ହିଜବୋଲା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ହେବାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ଜାତୀୟ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସିଡନ୍ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଆଇନ୍ ଏଲ୍-ହିଲୱେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ଏକ ମସଜିଦର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ କାର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଲେବାନନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆହତ ଏବଂ ମୃତକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ହମାସ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା କହିଛି ଯେ, ଆମେ ହମାସର ଏକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛୁ। ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଏହାର ସେନା ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ହମାସ ସଂଗଠନ ଯେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଠାରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି।
ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ହମାସ
ହମାସ ଏକ ବିବୃତିରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ, ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ତାଲିମ ପରିସର ବୋଲି ହମାସ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି।
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହିଜବୋଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ହମାସ ଭଳି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ହମାସର ଉପ-ରାଜନୈତିକ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାମରିକ ଶାଖାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସାଲେହ ଆରୋରି, ୨ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୪ରେ ବେରୁଟର ଦକ୍ଷିଣ ଉପନଗରରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ହମାସର ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ହମାସ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଗାଜା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ହିଜବୋଲା ସୀମାରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନରେ ଗୁଳିବର୍ଷା ଏବଂ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ୨୦୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଲା ବିଶ୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କ
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ହିଜବୋଲା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେବାନନରେ ଶହ ଶହ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲରେ ୮୦ ସୈନିକଙ୍କ ସମେତ ୧୨୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୨୪ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନରେ ଅନେକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ହିଜବୋଲା ନିଜର କ୍ଷମତା ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି କହି ଇସ୍ରାଏଲ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି।
ଲେବାନନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ୨୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୮୫୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।