ଗୌହାଟୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯିଏ ଭାରତ ଉପରେ ଗର୍ବ କରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସଭ୍ୟତାଗତ ପରିଚୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଏକ ତଥା ସମାନ। ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ "ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆରଏସଏସର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏକତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାନାର୍ଥକ

ଗୌହାଟୀରେ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ଏହାର ସଭ୍ୟତା ଏହାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିସାରିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବରଂ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାରେ ନିହିତ ଏକ ସଭ୍ୟତାଗତ ପରିଚୟ। ଭାରତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାନାର୍ଥକ।

 ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଧାର୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜା ନୁହେଁ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇପାରେ। ଯଦି ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ତ୍ୟାଗ ନକରି ମଧ୍ୟ, ଏହି ଦେଶକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ।

ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାନ। ଭାରତକୁ 'ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର' କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାର ସଭ୍ୟତାଗତ ପ୍ରକୃତି ଏହାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିସାରିଛି। ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି RSS କାହାକୁ ବିରୋଧ କିମ୍ବା କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, RSS ହେଉଛି ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ପଦ୍ଧତି।

ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ସନ୍ତାନର ନିୟମ

ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଆସାମରେ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସତର୍କତା ଏବଂ ନିଜ ଭୂମି ତଥା ପରିଚୟ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଆଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ସନ୍ତାନର ନିୟମ ସମେତ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିଭାଜନକାରୀ ଧାର୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସତର୍କତା ଏବଂ ଆମ ଭୂମି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆସକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଉଚିତ୍।