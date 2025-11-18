ୱାଶିଂଟନ/ଗାଜା: ହମାସ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC) ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ହମାସ ଏହି ୨୦ ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛି ଯେ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ଏବଂ ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନାହିଁ।

UNSC କହିଛି, ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିରୀକରଣ ବଳ (ISF) ମୁତୟନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ହମାସ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖୁସି ନୁହେଁ।

ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର କାରଣ ?

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC) ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହମାସ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ହମାସ କହିଛି ଯେ, ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ଆମର ଅଧିକାର ପୂରଣ କରୁ ନାହିଁ।  ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଜା ଉପରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ହମାସକୁ ନିରସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଗାଜାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାହିନୀର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ହମାସକୁ ନିରସ୍ତ୍ର କରିବା। ଏହାକୁ ହମାସ ପସନ୍ଦ କରିନାହିଁ।

ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା

ଯେତେବେଳେ UNSC ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରତ ରହିଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୩ ସଦସ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। UNSC ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଗାଜାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଭାବରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।


ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା 

ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସହମତ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରୁ ତାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲା, ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପ୍ରତିବଦଳରେ, ଗାଜା ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।

ତଥାପି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଗାଜା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ତଥାପି, UNSC ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ, ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଏକ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟାଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।