୨୦୧୦ ପରେ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ 

ଗ୍ଲାସଗୋ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତକୁ ୨୦୩୦ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗୁଜୁରାଟର ଅହମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କମନୱେଲଥ କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ବୈଠକ କରି ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଭାରତକୁ ଆୟୋଜକ ଭାବରେ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ସହିତ ନାଇଜେରିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଥିଲା।
୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ଭାରତ ମଧ୍ୟ ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏକ ଦାବିଦାର ରହିଛି। ତେଣୁ, ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଯଦି ଭାରତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ହାସଲ କରେ, ତେବେ ଏହା ଦେଶର କ୍ରୀଡା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ହେବ।
୨୦୧୦ ପରେ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ
ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣର ଘୋଷଣା
ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ, ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଚାଲିଥିବା ବୈଠକରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଅହମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ୨୪ ତମ ସଂସ୍କରଣ
୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ XXIV Commonwealth Games ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୨୪ତମ ସଂସ୍କରଣ ହେବ। ଏଥିରେ ୭୪ଟି ଦେଶର ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକ ୧୯୯୮ରେ କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ଏବଂ ୨୦୧୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ୨୦୨୨ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମିଂହାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
PHOTO | Ahmedabad formally awarded hosting rights of 2030 Commonwealth Games by the event's governing body in Glasgow. Delegates of 74 Commonwealth member nations and territories ratify India's 2030 bid at Commonwealth Sport General Assembly.#2030CommonwealthGames#Ahmedabadpic.twitter.com/86vFrHt6iT— Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2025
ଅହମଦାବାଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମି
ଅହମଦାବାଦ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ୍ରୀଡା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ AFC U-17 ଏସୀୟ କପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ କମନୱେଲଥ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଏହି ସହର ଏସୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ଏସିଆ ପାରା-ତୀରନ୍ଦାଜୀ କପ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବ। ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସହରରେ ଏକ ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।