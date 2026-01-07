ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ୨.୮୯ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୫.୪୪ କୋଟିରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୨.୫୫ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Slogans: ଜେଏନ୍ୟୁରେ ମୋଦୀ-ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନବଦୀପ ରିନ୍ୱା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୪୬.୨୩ ଲକ୍ଷ ମୃତ ଭୋଟର, ୨.୧୭ କୋଟି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଭୋଟର ଏବଂ ୨୫.୪୭ ଲକ୍ଷ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନାମ ପଞ୍ଜିକୃତ ଥିବା ଭୋଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁରୁଣା ତାଲିକାରୁ ପ୍ରାୟ ୮୧% ଭୋଟର ଯାଞ୍ଚ ଫର୍ମ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଫେରସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୮% ଏହା କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ୧୮.୭% ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ, ଯାହା ତାମିଲନାଡୁ (୧୫%) ଏବଂ ଗୁଜରାଟ (୧୪.୫%)ଠାରୁ ଅଧିକ। ରାଜ୍ୟରେ ୯୧%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ମ୍ୟାପିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ବୁଥ୍ ଲେଭଲ୍ ଅଫିସର (ବିଏଲ୍ଓ)ମାନେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଫର୍ମ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ନାମକୁ ବୈଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
Greenland: ଗ୍ରୀନ୍ଲାଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ଆମେରିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସହିତ ଫେବ୍ରୁଆରି ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଲା ରହିଛି। ଯଦି ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଫର୍ମ ୬ ପୂରଣ କରି ନାମ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଫର୍ମ ୮ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ତିମ ତାଲିକା ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।