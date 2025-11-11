ପାଟନା: ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୧୨୨ ଆସନରେ ୧,୩୦୨ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ବିହାରରେ ୩୧.୩୮% ମତଦାନହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମୋର୍ଚ୍ଚା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ମହିଳା ଭୋଟରମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧାରା ଆଧାରରେ, ଫଳାଫଳ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଏନଡିଏ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବିହାରର ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଆରଜେଡି ସାଂସଦ ମନୋଜ ଝା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠକ୍ ଠକ୍  କରୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ବିରାଟ ଲହରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଗଣିତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିହାରର ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କେହି ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରବାସ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନକରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିହାର ଏଭଳି ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପରିବେଶ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଜେଡିୟୁ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଝା କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ, ଯାହା ଏକ ମହାନ କଥା। ବିହାରରେ ସୁଶାସନ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ। ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ମହିଳାଙ୍କ ମତଦାନ ପ୍ରତିଶତରେ ବୃଦ୍ଧି 

ମତଦାନ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଜେଡିୟୁ ନେତା ନୀରଜ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ମତଦାନ ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖରାପ ପାଗ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଇଭିଏମକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି।

ମତଦାନ ପରେ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ୧୪ ନଭେମ୍ବରରେ ଭୋଟ୍ ଗଣନା ବିହାରରେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।