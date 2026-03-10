ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ (ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ) କୁ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।
ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାମାନେ ୩୩% ସଂରକ୍ଷଣର ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ, ସହଯୋଗୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଏଡିଆର୍ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ୍ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ ୪,୬୬୬ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୪୬୪, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୧୫% ରୁ କମ୍ ଅଛି।
୧୭ତମ ଲୋକସଭାରେ (୨୦୧୯-୨୦୨୪) ୭୮ ଜଣ ମହିଳା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋଟ ୫୪୩ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪.୩୬% ଅଟେ। ତେଣୁ, ଏହା ୧୫% ରୁ କମ୍ ରହିଛି। ତଥାପି, ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସଦର ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଲାଗୁ ହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୩୩% ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୧ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଦେଶର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ।
