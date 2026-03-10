ତେହେରାନ: ତେଲ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବ ଏବେ ଇରାନ ଦେଇଛି। ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (ଆଇଆର୍ଜିସି) ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇ କହିଛି , ତେଲ ଯୋଗାଣ ତ ଦୂରର କଥା, ହର୍ମୁଜ୍ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ତେଲ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଆର୍ଜିସିର ଘୋଷଣାକୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଇରାନକୁ ବିନାଶର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତେଲ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ବିନାଶର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଆଇଆର୍ଜିସି ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଏକ ଲିଟର ମଧ୍ୟ ତେଲ ନୁହେଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶାନାକା ଆନ୍ସଲେମ୍ ପେରେରା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା।
ଆଇଆର୍ଜିସି କହିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ସେମାନେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ମଧ୍ୟ ତେଲ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ, କୁ,ତ, ବାହାରିନ, କତାର ଏବଂ ଇରାକରୁ ତେଲ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତେଲ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
