ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ମସ୍କୋ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ତଥା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁ ଭାରତକୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଲାଇନ୍ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆସିଥିବା ରୁଷୀୟ ତୈଳର ରିପୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଥିବା ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଉପରେ ସେକସନ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ୍ ଏବେ ଏକ ସ୍କାର୍ସିଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଭାରତ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ, ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ କରୁଛି।
ଏବେ ବଜାର ବଦଳି ଯାଇଛି
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ରୁଷ ଭାରତକୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୫ ରୁ ୩୦ ଡଲାର ରିହାତି ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଜାର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ରୁଷୀୟ ତେଲ ଏବେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୪.୫ ଡଲାର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଉପସାଗରରୁ ୧୪ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ପରିବହନରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଆଇଓସି,ବିପିସିଏଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ଏହି ସୁଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଉଛି।
ଏସବୁ ପଛରେ ଆମେରିକାର ହାତ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ, ଆମେରିକା ଭାରତ-ରୁଷ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ଏବେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ତୈଳ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମେରିକାର କୁଟିଳ ତୈଳ କୂଟନୀତି ରୁଷକୁ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ମାତ୍ରେ, ରୁଷୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱ ପାଖରେ ରୁଷରୁ ତେଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଲମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁ ଯଦିଓ ରୁଷର ବାଲ୍ଟିକ୍ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ତେଲ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ, ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ 'କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍' ଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଫ୍ରିକା ଅଧୀନରେ ଏକ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ବୀମା ଏବଂ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ତେଲ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆଣିଛି। କାରଣ କରୋନା ପରେ, 'ଶସ୍ତା ରୁଷୀୟ ତେଲ' ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିଅଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷର ୟୁରାଲ୍ସ ତେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦର ତୁଳନାରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୯୨ ଡଲାର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
