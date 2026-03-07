ମସ୍କୋ/ତେହେରାନ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୱାସିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ରୁଷ ଇରାନକୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଏବଂ ସାମରିକ ବିମାନର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସୂଚନା ଏହି ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସହିତ ପରିଚିତ ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ରୁଷର ସହାୟତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତେହେରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇରାନର କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଖୋଜିବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି।
ଇରାନର ଶକ୍ତିର କାରଣ ହେଉଛି ରୁଷ
ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବାରେ ଆମେରିକା କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଛାଡୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଅଟଳ ରହିଛି। ଇରାନର ଶକ୍ତିର କାରଣ ହେଉଛି ରୁଷ। ପରଦା ପଛରେ ରୁଷ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ରୁଷ ହୁଏତ ଇରାନକୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା କରିନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ପୁଟିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପର ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ଇରାନ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯୋଗୁ ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏବେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇରାନ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ଇରାନର ସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି
ରୁଷ ଇରାନକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଆନ୍ନା କେଲି କହିଛନ୍ତି, ଇରାନର ସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ନୌସେନାକୁ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। କ୍ରେମଲିନ୍ କହିଛି ଯେ, ରୁଷ ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ତେହେରାନକୁ କୌଣସି ସାମରିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମନା କରିଛି।
ଇରାନର ନିଜସ୍ୱ ଉନ୍ନତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହାର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆମେରିକୀୟ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଏଡ଼ାଇ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ରୁଷୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଏବେ ଇରାନ ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାସଲ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟି ନେଇଛି।
ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନରେ ଏହାକୁ କିପରି ହଇରାଣ କରୁଛି। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ସୁଯୋଗ ଦେଖିଲା, ସେ ଇରାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା ସହିତ ହିସାବ ବରାବର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରୁଷ ନିଜେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଡେଇଁପଡ଼ିବାର ବିପଦ ନେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରହିଛି।
