ୱାସିଂଟନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ସ୍ଥିତି ଇରାନର ପରମାଣୁ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିପାରିବ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆମେରିକା ତଥା ବିଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ମୂର୍ଖମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଏହା ଆମେରିକା ଓ ବିଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟ।
ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୦୦ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ବିବୃତି ଆସିଛି। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତେଲ ଏହି ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଇରାନ ସହିତ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ନିବେଶକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଇରାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମେରିକାର ତୈଳ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୦୮ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ୧୯ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୨ ପରଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର। ଏହି ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୦୮ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସେୟାର ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ନିବେଶକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି।
