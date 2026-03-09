ଢାକା:ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି। ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: କମିଲା ସୁନା ଦର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ସୁନାଦର, ରୁପା ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ
ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଇଦ୍ ଉଲ୍-ଫିତର ଛୁଟି ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭଗବାନପ୍ରକାଶଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିକଳ୍ପ ବିଶ୍ବରେ ଏଥର ‘ନମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆ’...