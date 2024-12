ଦିସ୍‌ପୁର: ଆସାମରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆସାମ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆସାମ ପୁଲିସ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବା ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୪୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ୩୩୫ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆମେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଆମେ ସାମାଜରେ ହେଉଥିବା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜାରି ରଖିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଆସାମ ସରକାର ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩,୪୮୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ୪,୫୧୫ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୯୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୭୧୦ ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

