ରିଆଦ: ସାଉଦି ଆରବର ମକ୍କା-ମଦିନା ରାଜପଥରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରତର ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଉମରା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ୪୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ରମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ।  ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ, ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାରତ ଅଣାଯିବ ନାହିଁ।

ଶେଷକୃତ୍ୟ ସାଉଦି ଆରବରେ ହିଁ କରାଯିବ

ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ୪୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସାଉଦି ଆରବରେ ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କବର ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଉଦି ଆରବ ଆଇନ ଏବଂ ହଜ୍ ତଥା ଉମରା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଉଦି ମାଟିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସାଉଦି ଆରବରେ କବର ଦିଆଯାଇଥାଏ।

ପୀଡିତ ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଦୁଇଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ପଠାଯିବ। ସମସ୍ତ ଔପଚାରିକତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ରିୟାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି।

କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଲମ୍ବା ଏବଂ କଷ୍ଟକର

ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସାଉଦି ଆରବରେ, ସରକାର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କମ୍ପାନି ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ କେବଳ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପରିବାରକୁ ଏକ ଆଇନଗତ ଦାବି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ କିଛି ମାସ ଲାଗିପାରେ।

ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ କ୍ଷତିପୂରଣ

 ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ସ୍ୱରୂପ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

କିପରି ଘଟିଲା ​ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା?

ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧:୩୦ ସମୟରେ  ମଦିନାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୁହରସ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଉମରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏହାକୁ  ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଫାଇଁ ଖସିଯିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିଲା।

ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବିତ

ବସ୍‌ରେ ମୋଟ ୪୬ ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ ଜଣ ମହିଳା, ୧୭ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୧୦ ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା କେବଳ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ, ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ସୋଏବ (୨୪ ବର୍ଷ) ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମତ ଏବଂ ଓୱାଇସିଙ୍କ ଆବେଦନ

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସାଂସଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଉଭୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିୟାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଉଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଦୂତାବାସ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।

ଉମରା କ'ଣ?

ଉମରା ଏକ ଇସଲାମୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯାହା ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା "ଛୋଟା ହଜ୍" ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ହଜ୍ ପରି, ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯେତେଥର ଇଚ୍ଛା ଉମରା କରିପାରିବେ।

