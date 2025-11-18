ଭାରତରେ  ୨,୨୦୦ କୋଟିର କଫ ସିରପ ବଜାର 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଫ ସିରପ ଯୋଗୁ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏପରି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ବିନା ଫାର୍ମାସିରେ କଫ ସିରପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବ। କଫ ସିରପ ଯେତେ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ଫିସ୍ ୨୦୦ ରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ । ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, ୫୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ କଫ ସିରପ କିଣିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫିସ୍ ଦେବା ସହିତ ସିରପର ଦାମଟଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଔଷଧ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କଫ ସିରପ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ?
ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ବିନା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବା ଔଷଧ ତାଲିକାରୁ କଫ ସିରପକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, କଫ ସିରପ ସହିତ ଜଡିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହାର ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କଫ ସିରପଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚୀ କେ (K)ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଏକ କମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଏପରି ଔଷଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି, ଏହାର ବିକ୍ରୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଠୋର କରାଯିବ।
ତିନୋଟି ବ୍ରାଣ୍ଡର କଫ ସିରପକୁ ବିଷାକ୍ତ ଘୋଷଣା
କଫ ସିରପ ପିଇବା ପରେ ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାର ତିନୋଟି ବ୍ରାଣ୍ଡର କଫ ସିରପକୁ ବିଷାକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ସରକାର ରେସ୍ପିଫ୍ରେସ୍ ଟିଆର ଏବଂ ରିଲାଇଫ୍ ଭଳି କଫ ସିରପ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରପ୍ତାନି କରାଯିବ ନାହିଁ।
କଫ ସିରପ କାହିଁକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଓଭରଡୋଜ୍ ବିପଦ: କିଛି କଫ ସିରପରେ କୋଡିନ୍, ଡେକ୍ସଟ୍ରୋମେଥୋର୍ଫାନ୍, କିମ୍ବା ପ୍ରୋମେଥାଜିନ୍ ଭଳି ଓପିଓଏଡ୍ ଔଷଧ ଥାଏ। ଓଭରଡୋଜ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ, କୋମା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ନିଶା: କୋରେକ୍ସ, ଫେନସେଡିଲ୍ ଏବଂ କୋଡିଷ୍ଟାର ଭଳି କୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ କାଶ ସିରପ୍ ନିଶା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ: ୧୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଡିନ୍ କିମ୍ବା DXM ଯୁକ୍ତ କାଶ ସିରପ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: କଫ୍ ସିରପ୍ କେତେକ ସମୟରେ ନିଦ୍ରା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଶୁଖିଲା ପାଟି, ଝାପ୍ସା ଦୃଷ୍ଟି, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଆଲର୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଭାରତରେ ୨,୨୦୦ କୋଟିର କଫ ସିରପ ବଜାର
ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କଫ ସିରପ୍ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ୨୬୨.୫ ନିୟୁତ ଡଲାର(ପ୍ରାୟ ୨,୨୦୦ କୋଟି)। ଏହା ବାର୍ଷିକ ୯.୯୨ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା ୬,୨୦୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। କଫ ସିରପ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଉପଚାର ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧୧,୦୦୦ କୋଟି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୮ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ସହିତ ୧୬,୦୦୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
