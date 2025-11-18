ବାଗପତ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିନୋଲି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଏର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ନବବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରାଯାଇି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୁଆରେ ହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଠ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ନିୱାଡା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ପୀଡିତା ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ ମେରଠର ଖିୱାଇ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଦାନିଶଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ପୁଲିସ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଏବଂ ଜୁଆ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୌତୁକ ନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମାରଧର କରୁଥିଲେ।
ଜୁଆରେ ସ୍ୱାମୀ ବାଜି ଲଗାଇଲେ
ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭୟଙ୍କର। ତାହା ମହାଭାରତ ଭଳି ହୋଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦାନିଶ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ। ଟଙ୍କା ହାରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଠ ଜଣ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗାଜିଆବାଦର ବାସିନ୍ଦା ଉମେଶ ଗୁପ୍ତା, ମୋନୁ ଏବଂ ଅଂଶୁଲ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।
ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ଜୁଆ ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡିତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶେଷ ହୋଇ ନଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ଶାହିଦ ଏବଂ ଭିଣୋଇ ଶୌକିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ୟାମିନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ନେଇ ଗାଳି ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଯୌତୁକ ନ ଆଣିବୁ, ତେବେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଗର୍ଭପାତ, ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ
ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଦୀକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖସି ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଏର କରିଥିଲେ। ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ତେବେ ସେ ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
ବାଗପତ ପୁଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ବିନୋଲି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ କହିଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।