ପାଟନା: ନୀତିଶ କୁମାର ସୋମବାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରି ନଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ବିଜେପି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ମହାମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସଦ ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ନୀତିଶଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଆଗକୁ ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପପ୍ପୁ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଯୋଗୁ ବିଜେପି ୮୯ରେ ଅଟକି ଗଲା। ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ୧୦୫। ପପ୍ପୁ ଯାଦବଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ବିହାରର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମୟରେ କାହିଁକି ବଦଳିଲା ମନ ?
ପପୁ ଯାଦବ କ’ଣ କହିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମହାମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିବୃତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ନୀତିଶ କ’ଣ ବିଜେପିକୁ ସନ୍ଦେହ କଲେଣି କି? ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମୟରେ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ସେ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖକୁ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବାର ତାରିଖ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କଲେ? ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା?
ଏନଡିଏ ନେତାଙ୍କ ବିବୃତି
ପାଞ୍ଚଟି ଏନଡିଏ ଦଳର ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଚିରାଗ ପାସୱାନ, ଜିତନ ରାମ ମାଂଝୀ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ସମସ୍ତେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନାମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଜେପି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିହ୍ନା କହିଥିଲେ, ନୀତିଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।
ଏବେ ବି ସସପେନ୍ସ ରହିଛି?
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି, କାରଣ ବିହାରର ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ନେତାମାନେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି, ଏହି ତିନି ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୈଠକ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏନଡିଏ ନେତାମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପାଟନାରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ।
ଜେଡିୟୁ ୪୩ ରୁ ୮୫ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା , ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର କରିଥିଲା। ବିଜେପି ୮୯ ଆସନ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୪୩ ରୁ ୮୫ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାରର ରାଜନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସେ ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନେତା। "ସୁଶାସନ ବାବୁ" ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଏନଡିଏର ଜନାଦେଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବିଜେପି ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର ଚାରି କମ୍। ଜେଡିୟୁ ଦୁଇଗୁଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଫେରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ୧୨ ଜଣ ଜେଡିୟୁ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ଥର ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ୪୩ ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା। ତଥାପି, ୭୪ ଟି ଆସନ ସହିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା।
ନୀତିଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ମଧ୍ୟ
କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦବୀକୁ ନେଇ ଏତେ ସସପେନ୍ସ କାହିଁକି? ବିଜେପି ଏବେ କ’ଣ ନିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିପାରିବ ବୋଲି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି? ହିନ୍ଦୀ ହାର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବିହାର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପି ୩୫ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜସ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର, ନୀତିଶ କୁମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ପାଖରେ ୩ ବିକଳ୍ପ
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଜେପି ପାଖରେ କେବଳ ତିନୋଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା। ଏହା ସହ ନୀତିଶ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତା'ପରେ, ୨୦୩୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏକାକୀ ଲଢ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
