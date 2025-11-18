ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ NDAର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ, ନୀତିଶ କୁମାର ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବେ। ତଥାପି, ସୋମବାର, ସେ କେବଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରି ନଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନୀତିଶ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ?
ବାଚସ୍ପତି ପଦବୀକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥର ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ପଦବୀ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବାଚସ୍ପତି ପଦବୀ ବିଜେପି କୋଟାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବାଚସ୍ପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି।
ବାଚସ୍ପତି ଦୌଡ଼ରେ ଜେଡିୟୁରୁ ୨ ଜଣଙ୍କ ନାମ
ଜେଡିୟୁର ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର। ତଥାପି, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବାଚସ୍ପତି ପଦବୀ ଉପରେ ସହମତି ଅଭାବ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ଥର କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ନୀତିଶ କୁମାର ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି।
କେଉଁ ଦଳରୁ କେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ?
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, NDA କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ରୁ ୧୪ ଜଣ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍)ରୁ ୧୩ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଏଲଜେପି (ଆର)ରୁ ତିନି ଜଣ ଏବଂ ଜିତନ ରାମ ମାଂଝୀଙ୍କ ଏଚ୍ଏଏମ୍ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ଆରଏଲଏମ୍ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରନ୍ତି।
ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୩୬ ଜଣିଆ ମୁହଁ
ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମୋଟ ୩୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନୂତନ ସରକାରରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟି ଖାଲି ପଦବୀ ଛାଡିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ବିଜେପି ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି।
ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ରହିବ କି?
ପୂର୍ବ ସରକାର ପରି, ବିଜେପି ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିପାରେ। ତଥାପି, ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ ସିହ୍ନା ରହିବେ କି ନାହିଁ ନା ନୂତନ ମୁହଁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହ ଉଭୟଙ୍କୁ "ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି" କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ରାଜପୁତ ଚେହେରା ହେବେ କି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ?
ନିର୍ବାଚନରେ, NDA ୩୨ ଜଣ ରାଜପୁତ, ୨୨ ଜଣ ଭୂମିହାର ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କାୟସ୍ଥ ସମେତ ୭୦ ଜଣ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ରାଜପୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। ତେଣୁ, ଜଣେ ରାଜପୁତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଦଳିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା
ଯଦି NDA ତିନି ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତେବେ LJP (ରାମ ବିଳାସ)ରୁ କାହାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। LJP-Rର ୧୯ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରାଜପୁତ, ଯେତେବେଳେ ଦଳିତ ଭୋଟ NDAର ସାମଗ୍ରିକ ସମୀକରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। NDA ମେଣ୍ଟରେ JDUର ୧୪ ଜଣ ଦଳିତ ବିଧାୟକ, BJPର ୧୨ ଜଣ, LJP (R)ର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏବଂ HAMର ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଜଣେ "ଦଳିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ" ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତଥାପି, ଚିରାଗଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥର, ଏନଡିଏକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, ଯେପରିକି ଶାହାବାଦ, ସୀମାଞ୍ଚଳ, ମିଥିଳା, କୋସି, ଚମ୍ପାରଣ, ତିରହୁତ, ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ମଗଧ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏଥର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସରକାରଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୟନ ଯାଇପାରେ।