ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମହମ୍ମଦ ଉମର ନବିଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ଉମର ନବି ଏହି ଜିହାଦୀ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡିଓରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓମାର ନବି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଧାରଣା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ।
ଏହି ଭିଡିଓରେ ଉମର ନବି ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତର ଉମର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏକା ବସି ଶାନ୍ତ ଭାବେର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓମାର ନବି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଧାରଣାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହାର ବିରୋଧରେ ଅନେକ ବିରୋଧାଭାସ ଏବଂ ବହୁ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କିମ୍ବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଧାରଣା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ବୋଲି ଓମାର କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ ଯେ, ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ମରିବେ। ସେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ।
ଏକ ମିନିଟ ୨୧ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ
ଏକ ମିନିଟ ୨୧ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି, ଭିଡିଓର ଶେଷରେ, ସେ ଏକ ବିରୋଧାଭାସୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା ମାନବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଜୀବନ, ସମାଜ ଏବଂ ଆଇନର ମୌଳିକ ନୀତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ।
ଏହି ଭିଡିଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମରଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ବିଚାରଧାରା ବୁଝିବାରେ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। କେଉଁ କାରଣ ଉମରଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ତାହା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତର ଉମର କିଏ ?
ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମହମ୍ମଦ ଉମର ନବି ମୂଳତଃ ପୁଲୱାମାର କୋଇଲ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ପୁଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉମରଙ୍କ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ସେ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
ସେ ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ ଏବଂ ସୁନହେରୀ ମସଜିଦ ନିକଟସ୍ଥ ମସଜିଦରେ ରହୁଥିଲେ।
ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଫରିଦାବାଦରେ ଏକ ଚଢଉ ପରେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଚଢଉ ସମୟରେ ଏକ ଗୋଦାମରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୯୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।