ଭୋର୍ ୫ ଟାରୁ ଚଢ଼ଉ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇଡି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଫରିଦାବାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ, ଇଡି ହରିୟାଣାସ୍ଥିତ ଆଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡିତ ପାଣ୍ଠି ନେଟୱାର୍କର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଅଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଜଡିତ ୨୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି।
ଭୋର୍ ୫ ଟାରୁ ଚଢ଼ଉ
ଭୋର୍ ୫ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ରେଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। କାରଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Hamas Rejects Gaza Peace Plan: ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ହମାସର ଝଟକା: ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ଆଲ-ଫାଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ନଭେମ୍ବର ୧୦ ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଉମର ଉନ୍ ନବି ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୩ ରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଏହା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
#WATCH | Delhi | The Enforcement Directorate is conducting searches in the Al Falah University case involving its trustees, related persons, and entities since 5 am today. The raids are being conducted at 25 locations across Delhi and other places: Sources— ANI (@ANI) November 18, 2025
(Visuals from Shaheen… pic.twitter.com/TYBg9rI1pe
ଇଡିର ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆତଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ନେଟୱାର୍କ
ଇଡିର ତଦନ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଇଡି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଣ୍ଠିର ଏହି ନେଟୱାର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇଡି ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ସମନ ଜାରି
ଫରିଦାବାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ଠକେଇ ଏବଂ ଜାଲିଆତିର ଦୁଇଟି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସମନ ଜାରି କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଥିବା ଅନେକ ବିସଙ୍ଗତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପାଇଛନ୍ତି।
#WATCH | Delhi terror blast case: Raid by a central agency underway at the Okhla (Delhi) office of Al-Falah University located in Faridabad, Haryana— ANI (@ANI) November 18, 2025
More details are awaited pic.twitter.com/rWrJUyCFQv
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Iran Visa for Indians: ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ କଲା ଇରାନ, ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଡଭାଇଜରୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ
ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା, ଆମେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି।