ତେବେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ପବନରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ । ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷାରେ ବିଶେଷକରି ଏନସିଆର୍‌ ଅଞ୍ଚଳ ବେହାଲ ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ତୋଫାନ ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି । ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କିଛି ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଝଡ଼ତୋଫାନାରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଛି । ହୋଡିଂ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

#WATCH | Delhi | A pole fell on the main road near Nizamuddin Flyover after heavy rainfall accompanied by wind was witnessed in the national capital. pic.twitter.com/45fSBitwPD