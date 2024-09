ଅଟୱା: କାନାଡ଼ାରେ ୬.୬ ତୀବ୍ରତାଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଛି। କାନାଡ଼ାର ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଛି।

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂତତ୍ତ୍ବ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ୟୁଏସଜିଏସ) ଭାରତୀୟ ସମୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଭୂକମ୍ପ ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାକନିଲ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରହିଥିଲା।

ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭୂକମ୍ପ ଅବା ସୁନାମୀ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବା ଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସାର ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୫ ଦିନ ତଳେ ଭୂକମ୍ପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ସହର ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସମେତ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଭୂକମ୍ପରେ କମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୫.୩ ଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲା। ଭୂଗର୍ଭର ୩୩ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରୁ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଥିଲା।

EQ of M: 5.8, On: 11/09/2024 12:58:03 IST, Lat: 31.25 N, Long: 70.52 E, Depth: 33 Km, Location: Pakistan.

