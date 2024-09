ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଫ୍ଲୋରିଡାର ପଶ୍ଚିମ ପାଲମ ବିଚରେ ଥିବା ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ସଦସ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଫବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ୍ଧୁକ ଛାଡି ଏକ ଏସୟୁଭିରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଫ୍ଲୋରିଡାର ପଡୋଶୀ କାଉଣ୍ଟିରୁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକେ-୪୭ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି।

ତେବେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଫବିଆଇ ଫ୍ଲୋରିଡାର ୱେଷ୍ଟ ପାଲମ ବିଚ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ପରି ମନେହେଉଛି।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗଲ୍ଫ ଖେଳୁଥିଲେ। ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲ ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କଦାପି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନିରାପଦରେ ଅଛି। ମୋତେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।

Again folks!



SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.



An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.



A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y