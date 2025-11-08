ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେବାର ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୋଟ ୬୯ ଜଣ ମହିଳା ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଗାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ୬୯ ଜଣ ମହିଳା ଗଣ ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତା ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ବିବାହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ରରେ କନ୍ୟା ପାଉଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଭଳି କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଜିଲ୍ଲାର ୫୯୩ ଜଣ ଯୁବତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ବିବାହ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏକ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଛଅଟି ବ୍ଲକର ୬୯ ଜଣ ମହିଳା ବିବାହିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ବାଗପତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ବିବାହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅସ୍ମିତା ଲାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ପରେ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିକାଶ ଭବନର ଦଳ ଯାଞ୍ଚ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ବାଗପତ ସହର ଏବଂ ବିଣୌଲିରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆବେଦନ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଯାଞ୍ଚରେ, ୬୯ ଜଣ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଠକେଇ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ବିବାହ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଆବେଦନ ବାଗପତ ସହର ଏବଂ ବିଣୌଲି ବ୍ଲକରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଗପତ ସହରରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ୧୬ ଜଣ, ବିଣୌଲି ବ୍ଲକରୁ ୧୨ ଜଣ ଏବଂ ଛାପ୍ରୌଲି ବ୍ଲକରୁ ୧୦ ଜଣ ବିବାହିତା ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା।
ଯୋଜନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ବିବାହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଶି ୫୧,୦୦୦ ରୁ ୧୦୦,୦୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି, ଏହି ମହିଳାମାନେ ବିବାହିତା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
