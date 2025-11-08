ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସିନ୍ ସହିତ VVPAT ସଂଯୋଗ ହେବା ଉଚିତ୍

ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ ଗୁଢ଼େ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ VVPATକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବାଲଟ୍ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ଅନିଲ କିଲୋର ଏବଂ ବିଚାରପତି ରଜନୀଶ ବ୍ୟାସ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ନିହାଲ ସିଂହ ରାଠୋଡ୍ ଏବଂ ଆଡଭୋକେଟ୍ ପବନ ଦହଟ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ରାଠୋଡ୍ ଆଗାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟର ଭେରିଫାଏବଲ୍ ପେପର୍ ଅଡିଟ୍ ଟ୍ରେଲ୍ (VVPAT) ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀ ୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ରେ ନାସିକ୍ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମନମୁଖୀ ଏବଂ ବେଆଇନ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, VVPAT ବିନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM) ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭୋଟଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇଯାଏ। ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ସଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ।
ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ବନାମ ଇସିଆଇ (୨୦୧୩) ମାମଲାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପେପର ଟ୍ରେଲ୍ ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆବେଦନକାରୀ ଏକ ଆରଟିଆଇ ଆବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ନିୟୋଜିତ ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକ କପି ମାଗିଥିଲେ, ଯାହାର ଜବାବ କମିସନ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆବେଦନକାରୀ ୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।
ଇଭିଏମ୍ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇନି
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌର ସଂସ୍ଥା, ଯେପରିକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ନିଗମ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ EVM ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥିର କରି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ନିୟମ ବାଲଟ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେଣୁ SEC ଦ୍ୱାରା EVM ବ୍ୟବହାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ବିପରୀତ। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,ଯଦି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ VVPAT ମେସିନର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ EVM ର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ, ତେବେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ବାଲଟ୍ ପେପର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସିନ୍ ସହିତ VVPAT ସଂଯୋଗ ହେବା ଉଚିତ୍
ଆବେଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲଟ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ VVPAT ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ EVM ମେସିନ୍ ସହିତ VVPAT ମେସିନ୍ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ କମିସନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଏବଂ ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ସମାଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ VVPAT ବିନା EVM ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
