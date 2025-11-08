ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ ସୂଚନା। ଇନଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଜିଜୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସରକାରଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଯାହା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବ।
କମ ଦିନ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ
ସଂସଦର ଏହି ଅଧିବେଶନ ଅନ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ସମୟର ହେବ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (SIR)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରନ୍ତି।
ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ
ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଥିରେ ୧୨୯ତମ ଏବଂ ୧୩୦ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଲ୍ ଏବଂ the Insolvency and Bankruptcy Bill ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୩ରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଏକ ଛୋଟ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର ୫ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୧୪ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ ୧୧ଟି ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ୨୦ଦିନ ଧରି, ଇଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସହିତ ଜଡିତ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଥର, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଘେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ ଅଧିବେଶନରେ, ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Los Angeles 2028: ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ ହେବନି: ଦଳ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ!
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Father Attempts Minor Daughter Rape: ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଫେରାର