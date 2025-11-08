ହୋଇ ନପାରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ!

ଇସଲାମାବାଦ: ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଫେରି ଆସିଛି। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟର ରୋମାଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଛଅଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ୨୦୨୮ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଛଅଟି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳକୁ କିପରି ଚୟନ କରାଯିବ ତାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି।
ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବର୍ଗର ଛଅଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ
ଶୁକ୍ରବାର, ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ, ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ସଂସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ୧୯୦୦ ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବର୍ଗରୁ ଛଅଟି ଦଳ ଏହି ଗେମ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ICC T20I ରାଙ୍କିଂ ଉପରେ ଆଧାରିତ କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛଅଟି ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରଣାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ/ମହାଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ, ଷଷ୍ଠ ଦଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।
ହୋଇ ନପାରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ!
ଜଣେ ICC ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ/ମହାଦେଶରୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଦଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆସିବ। ICC ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ/ମହାଦେଶରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ।
ପାକିସ୍ତାନ ବାହାରି ଯାଇପାରେ
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ, ଭାରତ ଏସିଆରୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓସେନିଆରୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ୟୁରୋପରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ ଆମେରିକା, ସେମାନଙ୍କର ଆୟୋଜକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆମେରିକାରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ କି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟରର ବିବରଣୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେୟାର କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍Los Angeles 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟରର ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜଣା।
ବୈଠକ ପରେ ଜାରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବୃତିରେ, ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି ଏବଂLos Angeles 2028 ଗେମ୍ସ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ICC ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କମିଟି (IOC) ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ (LA28) ସହିତ ICCର ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ସମୀକ୍ଷା କରିଛି। କାରଣ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଟିସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଚାଲିଛି। Los Angeles 2028 ରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା T-20 ଉଭୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଛଅଟି ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୧୨ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ମୋଟ ୨୮ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।