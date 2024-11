ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଲାସ ଗେହଲୋଟ୍ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍)ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଅନିଲ ଝା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଅନିଲ ଝାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ବିଜେପିରେ ୩୨ ବର୍ଷ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍‌ରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

