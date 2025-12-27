Indus Water Treaty : ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୋହରା ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ପିଓକେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସିନ୍ଦୁର ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତା ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଶୁଣିନଥିଲା । ଏବେ, ଭାରତ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି।
ଭାରତର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ କମିଟି ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ୨୬୦ ମେଗାୱାଟ ଦୁଲହସ୍ତି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଆସିଛି।
EAC ର ୪୫ତମ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି
ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କମିଟି (EAC) ଏହି ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାର ୪୫ତମ ବୈଠକରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ ।
'ନଦୀ ପ୍ରବାହ' ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ନ ଦେଇ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏଥିରେ ନଦୀର ଗତିପଥରେ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ନକରି ପ୍ରବାହିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।