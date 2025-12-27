ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ‌ରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିବା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ଫଟୋରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡୱାଣୀଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଭୂମିରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ଫଟୋର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଆରଏସଏସ ତୃଣମୂଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଏବଂ ଜଣେ ବିଜେପି ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀ ଭୂମିରେ ବସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ... ଏହା ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି।"

ପୁରୁଣା ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ

ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ୧୯୯୦ ଦଶକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସେୟାର କରି ବିଜେପି ଏବଂ ଏହାର ଆଦର୍ଶଗତ ପିତା ଆରଏସଏସ (ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ)ର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

Digvijay Singh praises PM Modi and RSS
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ Quoraରେ ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଗୁଜୁରାଟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ରେ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂମିରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।

ଫଟୋଗ୍ରାଫଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନେତାଙ୍କ ପାଦତଳେ ବସି ଜଣେ ସରଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ କିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଆରଏସଏସ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଭୂମିରେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ କିପରି ଆରଏସଏସ-ବିଜେପି ଢାଞ୍ଚାରେ ଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।

ସୋସିାଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଫଟୋକୁ Quoraରେ ପାଇଲି। ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର RSS ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଏବଂ ଜନ ସଂଘ(@BJP4India) କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ନେତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଏହି ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି। ଜୟ ସିଆ ରାମ।"

ଫଟୋଟି କେବେକାର?

ଦିଗବିଜୟ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ 1990 ଦଶକର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଫଟୋଟି 1996 ମସିହାରେ ଗୁଜୁରାଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶଙ୍କରସିଂହ ବାଘେଲାଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ସମୟରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେତେବେଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

