ରାମପୁର: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଜମ ଖାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସାତ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୯୦ ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଛେଳି ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ବି ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ।
୨୦୧୯ ମସିହାରେ, ବିଜେପି ନେତା ଆକାଶ ସକ୍ସେନା ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ପାନ କାର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ପିତା ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜମ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ।
ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ବି ଅବଦୁଲ୍ଲା ଆଜମଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ପାସପୋର୍ଟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଦୁଇଟି ପାନ କାର୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ଏଫଆଇଆର ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ ଆଧାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ମାମଲାରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ।
