ମସ୍କୋ: ରୁଷରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଚାରିଆଡେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି । ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୂକମ୍ପ ପରର ସୁନାମୀ ଏବେ ରୁଷରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି । ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୂକମ୍ପ ବେଳେ ତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଥିଲା ମାତ୍ର ସୁନାମୀ ମାଡରେ ବି ଘର ସବୁ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେବେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଭଲ ଖବର । ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ରୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ।

ତେବେ ରୁଷର ସରକାରୀ ଟିଭି ଚାନେଲ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ଅପରେସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକାରେ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲ୍ଡିଂ ଦୋହଲୁଛି । ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ ଡରି ନଯାଇ ନିଜ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Doctors in Kamchatka kept calm during the powerful quake — and never stopped the surgery



They stayed with the patient until the end



The patient is doing well, according to the Health Ministry pic.twitter.com/swtdBFSpm5