Ludhiana Encounter: ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ପୁଲିସ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଟି ହାଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଲୁଧିଆନା କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ହାଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରେନେଡ୍ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ।
ଲାଡୋୱାଲ ନିକଟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ ପୁଲିସ ଦଳ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଜଣ ସଂଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନ ଅଟକି ଖସିପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଓ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୁଲିସ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପୁଲିସ ବଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇଥିଲେ । ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଉଭୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲା।
ଜବତ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର
ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁଲିସ ଦୁଇଟି ହାତ ଗ୍ରେନେଡ୍, ଚାରୋଟି ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ପଚାଶ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି। ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ଥିଲେ ବୋଲି ପୁଲିସ ସଂଦେହ କରୁଛି। ପୁଲିସ କମିସନର ସ୍ୱପନ ଶର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।