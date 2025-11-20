Kashmir Times Office Raid In Jammu: ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସର ରାଜ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (SIA) ଜମ୍ମୁରେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ କାଶ୍ମୀର ଟାଇମ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଏହି ଖବରକାଗଜ ବିରୋଧରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣା ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, SIA ପକ୍ଷରୁ ଜମ୍ମୁରେ କାଶ୍ମୀର ଟାଇମ୍ସ ଖବରକାଗଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ କିଛି AK-47 ଗୁଳି ଏବଂ ଏକ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲିଭର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା" ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ SIA ଅଧିକାରୀମାନେ ଖବରକାଗଜର ପରିସର ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇପାରେ।
ଏହି ଚଢଉର ଜବାବରେ କଶ୍ମୀର ଟାଇମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବରକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଏହି ଚଢଉ କରାଯାଉଛି । ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପ୍ରିୟ ସତକଥା କହୁଥିବା ଅଳ୍ପକିଛି ସ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ରହିଛି । ଏବେ ଏହି ସ୍ବରକୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
