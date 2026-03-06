ଦୁବାଇ: ସପ୍ତାହେ ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗିରହିଛି। ଆମେରିକା-ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ତାତି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁବାଇବାସୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘର ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ଓ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବା ସହ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଓ ସତର୍କତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଦୁବାଇର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଫୋନରେ ଚାରିଟି ସତର୍କତା ମେସେଜ ପାଇଲୁ। ଯେ କୌଣସି ଜରୁରିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖିଛୁ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛୁ। ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡିକ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବିମାନଯାତ୍ରା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଏହା‌ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ବାୟୁସୀମା ବନ୍ଦ ଓ ଭ୍ରମଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଦୁବାଇ ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ଯାହା ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ଚାହୁଥିବା ଇରାନର ଟାର୍ଗେଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବ୍ୟାହତ ହେବା ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ବିଶେଷ କରି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ)ରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ସୋମବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨) ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାରତ ଫେରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଓ ୟୁଏଇର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି।

ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆକ୍ରମଣ

ଇତିମଧ୍ୟରେ, ୟୁଏଇ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଯୋଗଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ୟୁଏଇ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ବାରମ୍ବାର ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନାହିଁ। ୟୁଏଇର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି।

ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୮ରେ ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୁବାଇରେ ଥିବା ଆମେରିକା କନସୁଲେଟ୍ ଓ ଆବୁଧାବିରେ ଥିବା ଅଲ୍ ଧାଫ୍ରା ଏୟାର୍ ବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେହେରାନ୍ ଆମେରିକାର ଘାଟି ଥିବା ଅନେକ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।

