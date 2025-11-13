Delhi Blast: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏକ "ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍" ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସତର୍କତା, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଏକ ସାଧାରଣ ମନେ ହେଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଥିବା ଏହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରୁ ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢାଉ କରି ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। "ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍"ର ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀନଗରର ଏସ୍ଏସପି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଡକ୍ଟର ଜି.ଭି. ସନ୍ଦୀପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଜିଏମୟୁଟି କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ । ଏଜିଏମୟୁଟି (ଅରୁଣାଚଳ, ଗୋଆ, ମିଜୋରାମ- ୟୁନିୟନ ଟେରିଟରି) କ୍ୟାଡର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅରୁଣାଚଳ, ଗୋଆ, ମିଜୋରାମ ଓ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଂଚଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ସନ୍ଦୀପ କଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ ସମର୍ଥନରେ କେତେକ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା । କଶ୍ମୀରରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଥିଲେ ବି ସନ୍ଦୀପ ସଂଦେହ କରି ସିସିଟିଭିରୁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଥିବା ୩ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ । ଏହି ୩ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବାରୁ କେତେକ ସଂଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧିର ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସତର୍କ ହୋଇ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
