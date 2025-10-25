ଭୁବନେଶ୍ବର : ରାଜସ୍ଥାନର ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ କୋଟା(Kota) ର ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ରୋଶନ, ତାଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜରଡ଼ା ଥାନା ଅଭୟପୁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସେ ଜବାହାର ନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନ୍ୟୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବା ରେସିଡେନ୍ସିରେ ରହୁଥିଲେ। କୋଟାରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଚିଂ ମାଧ୍ୟମରେ NEET ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ MBS ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଶବାଗାରରେ ରଖିଛି। ଏହା ସହିତ, ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ଶନିବାର ଦିନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିବା ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ରୋଶନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ହଷ୍ଟେଲ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଙ୍କ ରୁମ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ରୁମରୁ କୌଣସି ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ ମିଳିନଥିଲା ।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ ମୃତ ଡାକ୍ତର, ବିବାହ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ
କ'ଣ କହୁଛି ପୁଲିସ ?
ଜବାହର ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଫରେନସିକ (FSL) ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଗତ ଚାରି ମାସ ଧରି କୋଟାରେ ରହୁଥିଲେ, NEET ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କୋଟାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ରୁମ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପରେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ କୋଚିଂ କ୍ଲାସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲେ, ରୋଶନ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇନଚାର୍ଜଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ଏବଂ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ରୋଶନ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ କୋଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୃତଦେହର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Pakistan-Afganistan peace talks : ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ନହେଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ : ପାକ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ