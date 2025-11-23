Uttarakhand Accident : ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନୈନିତାଲ ଜିଲ୍ଲାର କୈଞ୍ଚି ଧାମ ନିକଟରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ୬୦ ମିଟର ଗଭୀର ଖାଇରେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, SDRF ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଘାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଲମୋରାର ବାସିନ୍ଦା।
ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଉଥିଲେ
ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆଲମୋରା-ହଲଦୱାନୀ ରାଜପଥର ଖୈରନା ନିକଟ ରତିଘାଟରେ ଏକ କାର ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହଲଦୱାନୀରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଖୈରନା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ SDRF ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
