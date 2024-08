ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଜନୋରରେ ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋର୍ ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ୮୦ କିମି ବେଗରେ ଯାଉଥିବା କିସାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ବଗି ସହିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ୫ ରୁ ଅଧିକ ଅବଶିଷ୍ଟ କୋଚ୍ ପଛରେ ରହି ଯାଇଥିଲା।

କପଲିଙ୍ଗ୍ ଭାଙ୍ଗିବା କାରଣରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ​​ଏବଂ ହଠାତ୍ ଝଟକା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଟ୍ରେନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୦ ରୁ ୯୦ କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ହଠାତ୍ କପଲିଙ୍ଗ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ରହିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା କ’ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଅବା ଓଲଟି ପଡିଥାନ୍ତା ଏବଂ କେହି ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ କିଏ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା?

