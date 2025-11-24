ପାଟନା: ବିହାରର ପାଟନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଗିପୁରରେ ଏକ ତ୍ରିପଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଣେ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଧରିବା ପରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଗିପୁରରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶ୍ରଫି ରାୟଙ୍କୁ ଅପରାଧୀମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଅପରାଧୀ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ଆଶ୍ରଫି ସିଂହଙ୍କୁ ୧୧ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ରଫି ରାୟ ଜଣେ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ।
ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା
ଆଶ୍ରଫି ରାୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ସଦର ଡିଏସପି ୨ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁଲିସ ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଖୋଖା ଜବତ କରିଛି। ଏକ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ, ପାଟନା ପୁଲିସ ତ୍ରିପଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସୁରାକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି।
