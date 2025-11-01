ତିରୁପତି: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ଶନିବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଏହି ଦଳାଚକଟାରେ ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 

ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। 

ଦଳାଚକଟାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। କିଛି ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ, ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କିଛି ଭକ୍ତ ସିପିଆର୍‌ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଜିନିଷପତ୍ର ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା।

ଭିଡିଓର ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର

ଅନ୍ୟ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ଶିଶୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁଠି ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଟୋକେଇରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସିପିଆର୍‌ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦଳାଚକଟା ପରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚିତ୍କାର ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। 