ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: UIDAI ପୁଣିଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆଧାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆଧାର ଏବେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ(UIDAI) ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୨ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର କେବଳ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Mother-in-Law cannot be excluded during Child’s Stay with Father: ଘରୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ତଡି ପିଲାର କଷ୍ଟଡି ପିତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ: ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ
ତଥାପି, ଆଧାର କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ,UIDAI ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆଧାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରେ।କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କେଉଁଠାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ?
ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡାକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର ଧାରକଙ୍କ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରିକି ଏହାକୁ ଅଫ୍ଲାଇନରେ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ୍ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଏହାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆଧାର ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ନାଗରିକତା କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ଏହା ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ଆଧାରକୁ ଧାରକଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସୂଚନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଡାକଘରକୁ ସର୍ବଶେଷ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଉପ-କ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଡାକଘରର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ।
କେଉଁ ସେବା ପାଇଁ ଆଧାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି?
ଆଧାର ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ସେବାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ ନକଲେ ବିଭିନ୍ନ କାରବାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଦାଖଲ କରିବା, PAN ଲିଙ୍କ୍ କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ SIM କାର୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କିଛି ନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ KYC ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶ। ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ ସବସିଡି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।
କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆଧାରର ବ୍ୟବହାର
LPG ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (DBTL) ଭଳି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ସବସିଡି ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା (EPS) ଏବଂ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା (APY) ଭଳି ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍କଲାରସିପ୍, ଶ୍ରମ କଲ୍ୟାଣ ଲାଭ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ସମେତ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର ଆବଶ୍ୟକ।
ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି
ଆଧାର ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନାମ, ଠିକଣା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଭଳି ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୭୫ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୨୫ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ଫିରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ। ତଥାପି, ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ମାଗଣା ରହିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Mahhi Vij threatens legal action: ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିବା ଖବର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ବିରୋଧରେ Legal Action ନେବେ ମାହି
ସଂଶୋଧିତ ଶୁଳ୍କ କେବଳ ଆଧାର ନମ୍ବର ଜାରି ହେବା ପରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ତା'ପରେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ପୁଣି ୧୫ ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କରାଯିବା ଜରୁରୀ।