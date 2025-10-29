ମୁମ୍ବାଇ:ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏକ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ, ବିଚାରପତି ଏସଜି ଡିଗେ ଜାମସାଣ୍ଡେକର ଏକ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତର ନାବାଳକ ପୁଅର ଅସ୍ଥାୟୀ ହେପାଜତ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟିର ରହଣି ସମୟରେ ପିତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ବୋହୂଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ମାମଲାଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଛାଡପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଉପୁଜିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର କୋର୍ଟର ଶିଶୁ ପରିସରରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ପିତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତଦାରଖ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପରିବାର କୋର୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ହେପାଜତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ବୋହୂ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ବୋହୂଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ପିଲାଟିର ରହଣି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ମାଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ବୋହୂ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବୋହୂ କହିଥିଲେ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବା ପିଲାର ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ ଏବଂ ପରିବାର କୋର୍ଟ ପିଲାଟିର ପସନ୍ଦକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି।

ଶାଶୁଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିବା ନେଇ ବୋହୂଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ

ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ପିତା ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ "ଅତି ଅଯୌକ୍ତିକ" ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏବଂ କହିଥିଲେ। କେବଳ ସାକ୍ଷାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ବାସଭବନରୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ମାଆଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ "ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପ୍ରବେଶ ହରାଇଛନ୍ତି" ।

ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ଜଷ୍ଟିସ ଜାମସାଣ୍ଡେକର ପରିବାର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟଗତ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଲେ ନାହିଁ।  ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେବା ସମୟରେ  ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ "ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରିଥିଲେ" । ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆବେଦନର କୌଣସି ଆଧାର ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପସ୍ଥାପନାରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ମିଳିନାହିଁ।"

ତେଣୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରେ ଶାଶୁଙ୍କ କେବଳ ଉପସ୍ଥିତି ପିତାଙ୍କର ପିଲା ସହିତ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରବେଶକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଏପରି ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।