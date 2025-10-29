କୋଲକାତା: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଯୋଗୁ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା।
ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖେଳିବେନି ପ୍ରଥମ ୩ ମ୍ୟାଚ୍
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ, ବିସିସିଆଇ ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଡିଲେଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନୀତିଶ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ।
Nitish Kumar Reddy has been ruled out for the first three T20Is. The all-rounder who was recovering from his left quadriceps injury sustained during the second ODI in Adelaide, complained of neck spasms, which has impacted his recovery and mobility. The BCCI Medical… pic.twitter.com/ecAt852hO6
ତାଙ୍କର କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେକରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରେଡ୍ଡୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଯେ, ଏହାର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ନୀତିଶଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।
ନୀତିଶଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଆଘାତ ଯୋଗୁ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଏକଦିବସୀୟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ରେଡ୍ଡୀ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତଥାପି, ରେଡ୍ଡୀ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ SRHର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଟି-୨୦ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଭାରତ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୯୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ୪୫ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ୭୪। ବୋଲିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଇକୋନୋମି ହାର ୭.୮୮। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନୀତିଶ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ତଥାପି, ଆଘାତ ଯୋଗୁ ସେ ଏବେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ।
